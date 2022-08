Not-OP: Ärzte kämpfen um Kind aus Gastgarten

Von den Opfern des Horrorcrashs erlitt ein Kind besonders schwere Verletzungen.

Sbg. Nach einem medizinischen Notfall am Steuer seines Autos raste ein 73- jähriger Lenker aus Berchtesgaden am späten Nachmittag mit seinem Mer­cedes-SUV in der Mozartstadt in einen Gastgarten an der Alpenstraße – ÖSTERREICH berichtete. Acht Personen wurden verletzt, drei davon schwer. Besonders kritisch stand es um ein Kleinkind (2), das im Universitätsklinikum notoperiert werden musste. Es liegt auf der Intensivstation, sein Zustand wird als „stabil“ bezeichnet.

© APA/FMT-PICTURES/ANTON TEMMEL ×

Die Mutter (32) des Kindes liegt ebenfalls schwer verletzt im Spital, ebenso der Lenker, der nach gesundheitlichen Problemen das Bewusstsein und dadurch die Kontrolle über seinen SUV verloren hatte. Auch seine Ehefrau (77) und eine weitere Beifahrerin (87) erlitten erhebliche Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen Ermittlungen gegen den Unfalllenker wegen Körperverletzung aufgenommen.