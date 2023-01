Raub-Mord in Salzburg: Vom Opfer fehlt aber jede Spur

Kriminalisten und Staatsanwaltschaft halten sich derzeit jedoch mit Informationen zu dem Fall bedeckt. Bekannt ist nur, dass wegen eines schweren Raubes mit Todesfolge ermittelt wird und sich eine verdächtige Person in Untersuchungshaft befindet.

Salzburg/Elsbethen. In Salzburg hat die Polizei am Donnerstag die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung eines Verbrechens gebeten. Kriminalisten und Staatsanwaltschaft halten sich derzeit jedoch mit Informationen zu dem Fall bedeckt. Bekannt ist nur, dass wegen eines schweren Raubes mit Todesfolge ermittelt wird und sich eine verdächtige Person in Untersuchungshaft befindet. Eine Leiche wurde bis dato nicht gefunden - von dem volljährigen Opfer fehlt jede Spur.

Zu der Tat soll es bereits zu Jahresanfang gekommen sein. "Es haben sich konkrete Anhaltspunkte für dieses Verbrechen ergeben", sagte eine Sprecherin der Polizei zur APA. Das Hauptaugenmerk der Ermittlungen liege dabei derzeit auf zwei Gegenständen. Der Abgängige ist bereits am 2. Jänner verschwunden, sein Handy der Marke IPhone XS Max wurde aber zwei Wochen später, am 15. Jänner 2023 um 11.26 Uhr, im Bereich Salzburg-Aigen, Elsbethen oder Glasenbach eingeschaltet. Die Polizei geht davon aus, dass jemand das Telefon gefunden und aktiviert hat und ersucht die Finderin oder den Finder (oder andere Personen, die Angaben zu dem Handy machen können) sich mit dem Landeskriminalamt Salzburg in Verbindung zu setzen (Telefon: 05913350-3333).

Außerdem ersucht die Polizei um Informationen zum Pkw des Vermissten - ein schwarz lackierter BMW X6. Wer das Auto mit dem österreichischen Kennzeichen S-381WH zwischen Montag, 2. Jänner 2023, 12.00 Uhr und Dienstag, 3. Jänner 2023, 15.00 Uhr wahrgenommen hat oder Angaben zum Fahrzeug für diesen Zeitraum machen kann, möge sich ebenfalls bei der Kripo melden.