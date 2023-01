Mehrere Petitionen forderten bereits ein Ende von Betteln mit Tieren. Nachdem tausende Menschen unterzeichnet hatten, reagiert nun die Politik.

In Salzburg soll es bereits ab Mittwoch zu einem Bettelverbot mit Tieren kommen. Die Gesetzesänderung soll im Landtag beschlossen werden. "Im Zuge der Sommermonate wurde insbesondere in der Landeshauptstadt häufig das Phänomen registriert, dass Bettlerinnen und Bettler verstärkt auf den Einsatz von Hunden, in der Regel Huskies, setzten", meint Martina Jöbstl, ÖVP-Klubobmann-Stellvertreterin.

Der Hauptgrund für das Verbot. Die Tiere mussten neben den bettelenden Menschen auf dem Boden ausharren. "Quasi als Mitleidserreger mussten sie bei den Passant:innen zur Gewinnmaximierung herhalten", so Jöbstl. Durch das strengere Vorgehen soll das Betteln mit Tieren nun unter Strafe gestellt werden. Es handelt sich dabei um einen Initiativantrag, der am Mittwoch im Landtag einlaufen und auch zeitnah beschlossen werden soll.