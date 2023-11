Salzkammergut-Advent: Mit der SchafbergBahn zum Adventmarkt am Berg

Im Advent lockt die weihnachtlich geschmückte Schafbergbahn wieder, um auf den Berg zu fahren und den Adventmarkt mit herrlicher Aussicht zu genießen.

St. Wolfgang. In der Adventzeit wird auch heuer wieder die weihnachtlich gestaltete SchafbergBahn die Gäste v bis 23. Dezember immer Mittwoch bis Sonntag und in den Weihnachtsferien zur Station Schafbergalm in 1.364 Metern Seehöhe bringen. Viele, viele kleine Lichter machen die gesamte Garnitur zur festlichen Attraktion und leuchten mit den Augen der Besucher um die Wette. Bei der Schafbergalm angekommen warten beeindruckende Ausblicke über die Winterlandschaft des Salzkammergutes und ein Adventmarkt mit wärmenden Getränken und Schmankerl aus der Region. Und alle, die ihren Liebsten einen weihnachtlichen Gruß senden wollen, können auf der Station Schafbergalm eigens gestaltete Postkarten mit limitierten SchafbergBahn-Sondermarken kaufen.

Oben am Berg wartet außerdem ein Rahmenprogramm, das nicht nur kleine Kinderaugen leuchten lässt, sondern auch die Herzen der großen Weihnachtsfans erfreut.

Das Restaurant EQ in der neuen Talstation der SchafbergBahn lädt zu kulinarischen Genussmomenten und wärmenden Getränken. Tipp: Das Restaurant bietet für Feierlichkeiten aller Art den idealen Rahmen und kann auch exklusiv gemietet werden.



