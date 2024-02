Skifahrer prallt gegen Liftstütze – und ist sofort tot

Der Urlauber starb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Ein fürchterliches Ski-Drama ereignete sich am Samstag am Zwölferkogel im Skigebiet Saalbach Hinterglemm. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 63-jähriger Urlauber aus den Niederlanden gegen Mittag im Gemeindegebiet von Hinterglemm eine Piste am Zwölferkogel.

Nach einer Geländekante prallte der Skifahrer aus bisher unbekannter Ursache gegen eine Liftstütze und verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Zwei Verletzte bei Crash

Nur wenige Stunden zuvor ereignete sich im Skigebiet Kleinarl auf der Snowboard Cross Strecke "Lumberjack" ebenfalls ein schwerer Skiunfall. Ein 46-jähriger deutscher Staatsangehöriger befuhr mit seinen Skiern die dortige Snowboardstrecke.

Aus bisher unbekannter Ursache sprang der 46-jähriger über die Abrisskante eines Kickers Richtung Pistenrand und kollidierte dort in weiterer Folge mit einem anderen 46-jährigen deutschen Staatsangehörigen, welcher am Pistenrand wartete. Beide Beteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt und in ärztliche Behandlung gebracht. Weitere Erhebungen zum Unfallhergang werden noch durchgeführt.