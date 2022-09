Taxi-Fahrer bei Überfall ins Spital geprügelt

Ein Autofahrer fand schwer verletzte Opfer am Straßenrand und schlug Alarm.

Salzburg. Zu den blutigen Szenen kam es in der Nacht auf Freitag im Salzburger Stadtteil Maxglan: Ein Taxifahrer saß laut Polizei in der Siezenheimer Straße in seinem Auto und wartete auf Fahrgäste. Kurz nach Mitternacht öffnete ein bislang unbekannter Mann die Fahrertür und verlangte Bargeld.

Als sich der Chauffeur weigerte, drehte der Räuber auf der Strelle durch, zerrte den Taxler aus dem Fahrzeug und attackierte ihn. Der Angreifer schlug dem Salzburger mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete er – ohne Beute.

Bewusstlos. Das Opfer sackte bewusstlos zusammen. Kurze Zeit später fand ein Autofahrer den schwer Verletzten am Straßenrand liegend und alarmierte sofort die Rettung und Polizei. Das Rote Kreuz versorgte die blutigen Verletzungen des Mannes und brachte ihn ins Krankenhaus.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Von dem Angreifer fehlt jede Spur.