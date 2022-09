Tierhasser entsorgte vier hilflose Katzenbabys im Wald

Vier kleine Katzen wurden zum Sterben ausgesetzt. ­Jugendliche retteten sie.

Salzburg. Mehrere Jugendliche waren am späten Abend in der Salzburger Gemeinde Seekirchen am Wallersee unterwegs, als sie am Waldrand nahe Schöngumprechting vier Katzenbabys entdeckten.

© Pfotenhilfe ×

Die erst wenige Tage ­alten Säuglinge mit noch geschlossenen Augen schrien verzweifelt um ihr Leben. Die Teenies zögerten nicht und nahmen das winzige Quartett sofort mit und brachten sie zum nahen Tierschutzhof Pfotenhilfe. Dort wurden die kleinen Katzen vom Nachtdienst erstversorgt.

© Pfotenhilfe ×

„Zum Glück dürften die Vierlinge nicht lange dort gelegen sein, die Nacht hätten sie jedenfalls nicht überlebt. Ich hoffe wirklich, dass der Täter geschnappt und verurteilt wird“, ärgert sich Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. Die Tierretter bitten um Hinweise.