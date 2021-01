Trotz Lockdown: 12 Personen feiern in Almhütte

Die elf feiernden Gäste und der 62-järhige Hüttenwirt wurden wegen Verstößen der geltenden Coronaschutz-Maßnahmen angezeigt.

Salzburg. In St. Gilgen - Eisenau wurde am 30. Jänner 2021 im Zuge einer Streife von Polizeibeamten festgestellt, dass eine bewirtschafte Almhütte geöffnet hatte und Gäste bewirtete. Beim Betreten der Gaststätte konnten 11 Personen auf einem Tisch sitzend und Getränke konsumierend angetroffen werden. Keiner der Personen trug einen Mundnasenschutz. Der Mindestabstand von 2 Meter wurde nicht eingehalten. Sie saßen alle dichtgedrängt an einem Tisch, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Von den einschreitenden Beamten wurden alle Gäste des Lokales verwiesen und werden zusammen mit dem 62-jährigen Wirt wegen Verstößen der geltenden Coronaschutz-Maßnahmen zur Anzeige gebracht.