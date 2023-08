Vater ertrinkt vor den Augen seines Sohnes (6)

Sechsjähriger Sohn alarmierte Badegäste - Sprachliche Barriere behinderte Rettung

Am Samstagvormittag ist ein 34-jähriger Tscheche im Obertrumersee beim Strandbad Seeham (Flachgau) vor den Augen seines Sohnes ertrunken. Laut Aussendung der Polizei ereignete sich der Badeunfall gegen 11.00 Uhr. Zeugen bemerkten den im Wasser strampelnden Sohn des Tschechen und eilten zu ihm. Der Sechsjährige konnte wegen der Sprachbarriere aber erst nach einiger Zeit deutlich machen, dass sein Vater neben ihm untergegangen war. Für den 34-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Am umgehend eingeleiteten Sucheinsatz der Wasserrettung waren Taucher, Schnorcheltaucher und Rettungsschwimmer beteiligt. In etwa sechs Metern Tiefe und 30 Meter vom Ufer entfernt wurde schließlich die Leiche des Verunglückten geborgen. Die Reanimationsversuche des Notarztes blieben erfolglos. Der sechsjährige Bub wird von einem Kriseninterventionsteam betreut. Vater und Sohn wollten laut Polizei einen Kurzurlaub in Seeham verbringen.