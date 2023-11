Vier Tote bei Flugzeugabsturz in Salzburg

Beim Absturz eines Motorseglers im Salzburger Lungau am Donnerstagnachmittag kamen vier Menschen ums Leben.

In ersten Auskünften des Roten Kreuzes am Donnerstagnachmittag war noch von zwei Schwerverletzten die Rede. Das Unglück ereignete sich in der Gemeinde Sankt Andrä, Ortsteil Lintsching, mitten im Wald im steilen, unwegsamen Gelände.

© Feuerwehr Bezirk Lungau ×

Das Kleinflugzeug soll in Kroatien gestartet und kurz nach 15 Uhr in nicht genauer bekannte Probleme geraten sein, die zum Absturz führten. Einem Augenzeugen zufolge, der einen Knall gehört und die Rettungskräfte alarmierte hatte, handelte es sich um einen Motorsegler.

© Feuerwehr Bezirk Lungau ×

Großeinsatz

Dauerregen und das steile Gelände hätten die Bergung erschwert, die auch zu Mitternacht noch andauerte. Details über das Flugzeug und seine Insassen seien zur Zeit nicht bekannt. Im Einsatz standen ein Notarzthubschrauber, ein Notarzt- und drei Rettungsfahrzeuge des Roten Kreuzes, Feuerwehr, Bergrettung und Polizei.

© FF Lungau

Das Landeskriminalamt Salzburg und Luftfahrtexperten untersuchen nun das Wrack, um die Absturzursache zu eruieren, wie die Kronen Zeitung berichtet. Bei der Leitstelle des Roten Kreuzes, dem Landesfeuerwehrkommando sowie der Polizei-Pressestelle waren Donnerstagnacht keine Auskünfte mehr zu erhalten.