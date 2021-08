Wiener baut mit Salzburger-Festspiel-Auto Unfall

Der 25-jährige Lenker war am Steuer eingeschlafen und krachte mit dem teuren Festspiel-Sportwagen gegen eine Mittelleitschiene.

Salzburg. Mittwochmorgen krachte ein 25-jähriger Wiener mit dem roten Audi e-tron GT der Salzburger Festspielflotte in der Alpenstraße in eine Mittelleitschiene. Laut eigenen Angaben dürfte der 25-Jährige unmittelbar nach Erreichen der Fahrbahn der Alpenstraße infolge Sekundenschlafs kurz eingenickt sein. Er verlor dadurch vorübergehend die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor, in weiterer Folge beide Fahrspuren der Alpenstraße querte und schließlich ungebremst gegen die Mittelleitschiene prallte, wie die Salzburger Polizei in einer Aussendung schreibt.

Der PKW wurde durch die Wucht des Anpralls zurückkatapultiert und kam nach einer 180°-Drehung entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken der beiden stadtauswärts führenden Fahrspuren schwer beschädigt zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand dabei ein Totalschaden. Der Lenker verständigte die Einsatzkräfte und wurde nach seiner Erstversorgung ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Der Alkotest mit dem 25-Jährigen verlief negativ.