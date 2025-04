Wohnraum über dem Einkauf: Supermarkt mit 28 Wohnungen in Bramberg

In Bramberg entstehen über einem neuen Supermarkt 28 Mietwohnungen. Das Projekt soll ein Zeichen gegen Flächenfraß setzen – und junge Menschen in der Region halten.

In Bramberg (Pinzgau) wird ein Supermarkt mit 28 Wohnungen überbaut – ein Modell gegen Flächenverbrauch und steigende Wohnpreise. Am Dienstag fand der Spatenstich statt. Bürgermeister Hannes Enzinger (ÖVP) sagt, dass nutzbarer Baugrund knapp ist, weshalb man andere Wege geht. Zehn Millionen Euro fließen in das Projekt, sechs Millionen davon stammen aus der Wohnbauförderung. Die Miete wird bei 11,50 Euro pro Quadratmeter (exkl. BK) liegen. Die Hälfte der Wohnungen ist für junge Menschen gedacht. Projekte wie dieses entstehen immer häufiger – auch in Obertrum und Eugendorf. Um Konflikte zu vermeiden, wird auf lärmschonende Lieferzonen und Holz-Hybrid-Bauweise gesetzt. Die Nachfrage ist bereits größer als das Angebot.

Lesen Sie auch



















Österreichs Wohnungsmarkt im Vorjahr erneut rückläufig

Remax wertete Verbücherungszahlen für 2024 aus. Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte etwas gestiegen. Neubauten wurden deutlich teurer.

























Ariana Grande läutet den Modefrühling ein

Popikone Ariana Grande hat zusammen mit Swarovski gleich vier neue Schmucklinien auf den Markt gebracht.

























Umfrage-Beben in Deutschland: AfD erstmals vor der Union

Die AfD ist in einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos erstmals vor der Union gelandet: