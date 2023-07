Zehn Deutsche in Not von einem Berg gerettet

Die Bergsteigergruppe bestieg einen Gipfel der Glocknergruppe.

Salzburg. Die zehn Deutschen (41 bis 61 Jahre) waren am Montag aus Bayern zu einer Tagestour auf den 3.564 Meter hohen Gipfel des Wiesbachhorns in der Glocknergruppe aufgebrochen. Beim Abstieg löste sich plötzlich im unteren Drittel der Bratschen in 2.423 Meter Höhe ein Gleitschneebruch von mehreren hundert Metern.

Die Bergsteiger waren abgeschnitten und konnten nicht mehr weiter, deshalb setzten sie einen Notruf ab. Ein österreichischer Polizeihubschrauber und Alpinpolizisten aus Zell am See konnten die Urlauber unverletzt mit einem Seil bergen.