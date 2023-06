Salzburger knackt Jackpot - gewinnt aber keinen Cent

Ein Spielteilnehmer hatte die richtige Kombination auf dem Lottoschein - geht aber dennoch leer aus.

Dieses "Nein" wird ein Spielteilnehmer aus Salzburg wohl noch länger bereuen. Beim Joker hätte es eine gespielte TopTipp-Quittung mit der richtigen Ziffernkombination gegeben, allerdings war darauf das „Ja“ nicht angekreuzt. Somit gab es keinen Joker Gewinner, und am Mittwoch geht es um einen Jackpot. Im Joker Topf werden dann rund 350.000 Euro liegen

Kein Sechser im Lotto

Der Lotto Zwillingsjackpot wurde am vergangenen Sonntag teilweise aufgelöst: Es gab zwar erneut keinen Sechser, sodass es hier am Mittwoch um einen Doppeljackpot mit rund 2,2 Millionen Euro geht, aber der Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl fand seine Abnehmer: Zwei Spielteilnehmer:innen aus der Steiermark sowie je eine:r aus Tirol und aus Wien gewannen jeweils mehr als 49.600 Euro. Der Tiroler Gewinn wurde mit dem System 1/08 erzielt, was den Gesamtgewinn durch zusätzliche Fünfer, Vierer und Dreier auf 55.555,40 Euro erhöhte.

Bei LottoPlus gab es am Sonntag einen Solo-Sechser, und der wurde im Mostviertel in Niederösterreich erzielt. Im dritten von fünf Quicktipps fand sich jene Kombination, die letztlich mehr als 264.00 Euro wert war. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 250.000 Euro.