Schlepperbande schleuste 212 Flüchtlinge durch Österreich

Todesschuss in Wien wegen Überweisung in den Iran Der zweitägige Mordprozess nach einem tödlichen Schuss im Zuge eines missglückten Geldgeschäfts in einer Visitenkarten-Druckerei in Simmering startete am Dienstag am Wiener Straflandesgericht. Angeklagt: Ein 35-jährigen Iraner, der einen Landsmann vor dessen Frau getötet haben soll.