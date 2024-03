Schnitzel-Gate: Schweizer panieren falsch

Auf tiktok herrscht Aufregung um das Video eines Schweizer Restaurants, das Schnitzel falsch zubereitet.

Mehr als 12 Millionen Mal wurde das Video der Tiktokerin "gigip_8" bereits angesehen. Ob sie selber mit so einem Hype gerechnet hat? Zu sehen ist die Schnitzel-Zubereitung in einem Restaurant in Luzern (Schweiz). Ein Köchin des "Old Swiss House" bereitet die Mahlzeit zu. Als Text steht im Clip: "Das ist das beste Wiener Schnitzel, das ich je gegessen habe". In den Kommentaren hagelt es Kritik. Warum? Die Zubereitung des Schnitzels ist falsch.

Im Video wird das Schnitzel in eine Mischung aus Ei und Parmesan und dann in die Panier gegeben. "Höchstens ein Schnitzel Wiener Art aber DEFINITIV KEIN Wiener Schnitzel", heißt es in einem Kommentar etwa. Die Fehler: Zuerst kommt das Schnitzel in Mehl gewendet, dann in Ei und danach in Semmelbrösel gegeben. Am Ende wird es in Butterschmalz gebraten.

Außerdem: "Bei einem echten Wiener Schnitzel darf man die Panier nicht andrücken, da sonst die typischen Panierblasen nicht schön entstehen", heißt es in einem anderen Kommentar. "Wo is des Mehl? Des is ka Wiener Schnitzel!", kritisiert ein anderer User. Der Inhaber des Old Swiss House, Philipp Buholzer, sagt gegenüber "20min.ch", dass es nicht das erste Mal sei, dass er solche Vorwürfe höre. Scherzhaft sagt er: "Mir ist das völlig egal. Ich kann total verstehen, dass sich die Wiener gekränkt fühlen, wenn das beste Wiener Schnitzel aus Luzern kommt."

Das Schnitzel des Old Swiss House wird außerdem mit Nudeln serviert, anstelle des traditionellen Kartoffelsalats. Buholzer steht zu seinem Schnitzel: Immerhin dürfen die Gäste die Zubereitung live miterleben. Es sei das Highlight der Speisekarte.