Schon wieder: Totes Baby in Wien in Müll gefunden!

Das Hotelpersonal fand das Neugeborene in einem Sack im Müllraum.

Einen furchtbare Entdeckung machten Mitarbeiter eines Hotels in Simmering am Montag. In einem Müllsack im Müllraum des Hotels beim Gasometer fanden sie ein totes Neugeborenes.

Eine 21-Jährige dürfte das Baby dort kurze Zeit vorher zur Welt gebracht haben. Der traurige Fund hat eine Vorgeschichte. Denn am Montagnachmittag wurde eine Rettung ins Hotel bestellt, weil die Österreicherin Blutungen gehabt hatte. Die junge Frau wurde daraufhin in die Klinik Landstraße, ehemalige Rudolfstiftung, gebracht.

Dort stellten die Ärzte fest, dass die 21-Jährige kurz zuvor eine Geburt gehabt haben muss. Die junge Frau und ihr 25-jähriger Lebensgefährte bestritten alles und erklärten , dass sie nichts von einer Schwangerschaft gewusst hatten.

Das Krankenhauspersonal kontaktierte daraufhin das Hotel, um nach dem Neugeborenen suchen zu lassen. Als die Angestellten schließlich das tote Baby entdeckten, wurde die Polizei alarmiert.

Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Festnahme der beiden Tatverdächtigen an. Die Obduktion des Neugeborenen zur Feststellung der genauen Todesursache ist noch ausständig. Derzeit werden die Vernehmungen der Tatverdächtigen so-wie weitere Ermittlungen geführt.