Schüsse in Wien: Polizei-Großeinsatz

Bei einer Rauferei in Wien-Ottakring gab ein 20-Jähriger Schüsse ab und löste damit einen Polizei-Großeinsatz aus.

Wien. Am Dienstag bemerkten Zeugen um 22.40 Uhr in der Lorenz-Mandl-Gasse (16. Bezirk) eine Rauferei und danach Schussgeräusche – die Polizei wurde alarmiert, die mit mehreren Streifenbesatzungen anrückte. Die Beamten konnten einen 20-Jährigen stoppen, der offensichtlich vom Vorfallsort davonlief. Er warf sofort eine Schreckschusswaffe zu Boden und gab an aufgrund einer vorangegangenen Auseinandersetzung mit einem unbekannten Täter mehrere Schüsse in die Luft abgegeben zu haben. Der 20-jährige österreichische Staatsbürger war leicht verletzt. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen sowie die Schreckschusswaffe sichergestellt.

Im Zuge des Angriffs soll der unbekannte mutmaßliche Angreifer (ebenfalls 20 Jahre alt, Österreicher) das Handy seines Kontrahenten gestohlen haben und dann geflüchtet sein. Eine Sofortfahndung blieb vorerst erfolglos. Nach weiteren Erhebungen konnte der mutmaßliche Angreifer, der das gestohlene Smartphone bei sich hatte, angehalten und befragt werden. Dieser sagte, sich lediglich gewehrt zu haben, da er mit der Schreckschusswaffe bedroht worden sei. Das Handy wurde sichergestellt und dem Besitzer zurückgegeben.

Alle an dem Vorfall Beteiligten wurden auf freiem Fuß angezeigt. Für die genannten Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.