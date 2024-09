Schuljahr beginnt in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland

Für knapp eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am Montag das neue Unterrichtsjahr.

Darunter sind auch mehr als 42.000 Taferlklassler, die erstmals in einem Klassenzimmer Platz nehmen. Noch eine Woche Ferien haben dagegen die Kinder und Jugendlichen in den anderen Bundesländern.

Änderungen bringt das Schuljahr vor allem für Maturantinnen und Maturanten an den AHS sowie die Schülerinnen und Schüler an den berufsbildenden mittleren Schulen (BMS). An den BMS werden die Abschlussarbeiten komplett gestrichen. An den AHS entfällt die Pflicht zur Verfassung einer vorwissenschaftlichen Arbeit (VWA). Stattdessen kommt eine "Abschließende Arbeit", die aber auch Multimediaprodukt, Videoreportage oder Podcast sein kann. Bis 2028/29 kann stattdessen auch alternativ eine zusätzliche mündliche oder schriftliche Maturaprüfung absolviert werden.