Schuss-Attacke am Strand: Österreicher festgenommen

Soll in Marbella wegen Drogengeschäften zur Waffe gegriffen haben.

Marbella. Ein Österreicher, der im August des Vorjahres in Marbella einen Mann niedergeschossen haben soll, ist nun in Spanien festgenommen worden. Das Außenministerium bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte.

Streit um Drogenschulden

Der 25-Jährige soll am 29. August 2020 im Zuge eines Streits um Drogenschulden zur Waffe gegriffen und am Strand Gitanilla in der Stadt San Pedro Alcantara seinen Gegner drei Mal getroffen und schwer verletzt haben. Seither war der Österreicher auf der Flucht, wobei er sich falscher Papiere bediente und seine Wohnorte häufig wechselte. In der Vorwoche wurde er schließlich ausgeforscht und in einer Luxus-Suite in einem Hotel in Estepona festgenommen.