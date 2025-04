Auf S1: Schwäne sorgten im Morgenverkehr für Stau

Polizisten versuchten die Tiere von der Schnellstraße zu geleiten.

Skurrile Szenen ereigneten sich am Dienstagmorgen im Frühverkehr auf der S1 in Fahrtrichtung Vösendorf. Dort spazierten zwei Schwäne, die sich wohl von der nahen Schwechat auf die Schnellstraße verirrt hatten, mitten auf der Fahrbahn - und verursachten einen längeren Stau.

"Es war 7.01 Uhr als ich die Schwäne plötzlich am Weg zur Arbeit auf der Gegenfahrbahn bemerkte", erzählt Hubert S. (52) schmunzelnd gegenüber oe24. Der Angestellte stand gerade selbst im Stau, als er die Szenen gemütlich beobachten konnte.

Zwei Polizisten versuchten Tiere wegzubringen

Denn hinter den watschelnden Tieren versuchten zwei Polizisten die Situation unter Kontrolle zu bringen. Mit einem quer gestellten zivilen Fahrzeug wurde eine Art Straßensperre für die verirrten Wasservögel eingerichtet, die Lkws dahinter blieben brav stehen.

Leicht war der Einsatz aber sicher nicht. "Die Schwäne machten was sie wollten", so der Augenzeuge amüsiert. "Die Beamten konnten ihnen einfach nur folgen." Die niederösterreichische Polizei bestätigte den Vorfall am Dienstagmorgen. Die Schwäne seien dann schließlich irgendwann von selbst weggeflogen.