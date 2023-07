Sensation: Meteor über Österreich gesichtet

In der Nacht auf Sonntag wurde der Himmel über Österreich von einem atemberaubenden Naturschauspiel erhellt.

Ein Meteor trat am Sonntag in die Erdatmosphäre ein und hinterließ eine beeindruckende Lichtspur. Das sensationelle Ereignis wurde von dem Hobbyfotografen Michael Kleinburger festgehalten, der das eindrucksvolle Bild vom Hochkar aus aufgenommen hat.

Von seinem Standpunkt aus, 1.800 Meter vom dem Hochkar aus, hatte er eine ideale Perspektive, um den Meteor in seiner vollen Pracht einzufangen. Das Foto zeigt den Moment, in dem der Meteor von der linken Seite in die Atmosphäre der Erde eindringt.

Meteore, auch als Sternschnuppen bekannt, sind kosmische Objekte, die in die Erdatmosphäre eintreten und dabei aufgrund der Reibung mit der Luft verglühen. Diese spektakulären Erscheinungen sind relativ häufig, jedoch ist es selten, sie mit solch einer Klarheit und Schönheit auf einem Foto festzuhalten.