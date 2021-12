Silvester: Party-Demos ab 22 Uhr

Corona-Leugner rufen in Telegram-Kanälen zu ­Protesten zum Jahreswechsel auf.

Wien. Von Weihnachtsfrieden und ruhigen Fe­rien kann keine Rede sein: Nach der Großdemonstration der Impfgegner am letzten großen Einkaufswochenende und Protesten am Stefanitag planen die Corona-Leugner auch bundesweite Kundgebungen rund um Silvester.

Megademo. Während die nächste „Megademo“ aktuell erst für das Ferienende am 8. Jänner angesetzt ist, wollen die Impfgegner auch an Silvester auf die Straßen gehen.

Demo-Trick gegen die geltende Sperrstunde

Szene. In einschlägigen Telegram-Kanälen der ­Coronaleugner-Szene werden bereits Demonstrationen in ganz Österreich geplant. Die Szene mobilisiert ihre Anhänger, zahlreiche Kundgebungen und Proteste für den 31. Dezember anzumelden. Damit will man Silvester für eigene Zwecke nutzen und bei „Party-Demos“ auf sich aufmerksam machen.

Sperrstunde. Zusätzlich zur Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung sollen die Demos noch einen anderen Nutzen haben: Mit den Kundgebungen soll die allgemeine Sperrstunde, die zuletzt auf 22 Uhr vorverlegt wurde, unterlaufen werden. Um ein maskenloses Coronaleugner-Silvester auf Österreichs Straßen zu verhindern, muss sich die Politik wohl jetzt noch etwas einfallen lassen.