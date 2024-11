Sirenen-Schock am Samstagmorgen: Wiener aus dem Schlaf gerissen

Am Samstagmorgen heulten in Wien bereits kurz nach 7 Uhr die Sirenen auf, was viele Anwohner überraschte.

Statt des üblichen Dauertons erklang ein auf- und abschwellendes Signal, das auf eine unmittelbare "Gefahr" hinweisen soll und eine Minute lang andauerte. Rund um den Hauptbahnhof soll das Signal deutlich zu hören gewesen zu sein. AT-Alert: Das bedeutet der neue Alarm am Handy

Sirenen-Alarm in ganz Österreich: Das müssen Sie zum Zivilschutz-Test wissen Das Sirenengeheul setzte etwa eine halbe Stunde später, um 7:30 Uhr, erneut ein, gefolgt von einem dritten Alarm um 8:00 Uhr. Verwunderung und Unsicherheit machten sich breit, denn weder im Radio noch im Fernsehen oder auf den offiziellen Internetseiten waren Hinweise oder Anweisungen zu finden. Auf Twitter äußerten sich zahlreiche Nutzer besorgt: Eine Nutzerin fragte die Polizei, ob "etwas passiert sei", während ein anderer mutmaßte, ob es sich um einen Fehlalarm handelte. @LPDWien War der Zivilschutzalarm, der am HBF um 7:08 Uhr aus der Ferne zu hören war, ein Fehlalarm? — Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) November 9, 2024 Letztlich klärte die Polizei auf und gab Entwarnung: "Es handelt sich hierbei lediglich um einen Probealarm" schrieben die Beamten bei X. Auf Nachfrage von oe24 bestätigte die Polizei, dass es sich bei den Alarmsignalen um einen routinemäßigen Probealarm der Wiener Netze handelte. Weitere Alarme könnten im Laufe des Vormittags folgen, jedoch bestehe kein Grund zur Sorge.