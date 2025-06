So beging der Ex-Schüler seine Bluttat: 2 Waffen, 40 Schüsse

Der ehemalige Schüler betrat das BORG in der Dreierschützengasse in Graz und fing an, wahllos zu schießen. Bisher gibt es 6 weibliche und 3 männliche Opfer. Zwei weitere Verletzte befinden sich in Lebensgefahr.

Die Bluttat in Graz löst bundesweit Entsetzen aus, jetzt wurde eine dreitätge Staatstrauer ausgerufen. FPÖ verschiebt Bundesparteitag nach Graz-Tragödie

Attacke in Grazer Schule - Trauerminute am Mittwoch um 10.00 Uhr

SPÖ verschiebt Sommertour – „Gemeinsam auf Kurs“-Auftakt abgesagt Unter den 10 Toten befanden sich Schüler und zumindest eine erwachsene Person. Der mutmaßliche Täter ist dabei ebenfalls unter den Toten. Zwei Personen schweben noch in Lebensgefahr. Um 10 Uhr begann der Horror Der 21-jährige mutmaßliche Täter betrat gegen 10 Uhr die Schule. Laut Medieninformationen eröffnete er das Feuer im dritten Stock, darunter war auch sein altes Klassenzimmer. Er schoss wahllos auf Schüler und Lehrer. Laut neuestens Infos sollen die Opfer vier Mädchen aus einer 5. Klasse sein, eine Lehrkraft soll draußen vor dem Gebäude getötet worden sein, drei Maturanten aus einer 8. Klasse sollen ebenfalls erschossen worden sein. Ein weiteres Opfer ist im Spital verstorben. Großeinsatz und Evakuierungen Minuten später gingen Notrufe bei der Polizei ein. Die Beamten rückten aus, auch die Cobra war im Einsatz. Die Schüler und Lehrer wurden evakuiert. Beim Großeinsatz wurde das gesamte Schulareal gesperrt. Auch Anrainer wurden evakuiert und in Sicherheit gebracht. Täter erschoss sich selbst auf Toilette Nach dem Amoklauf verschanzte sich der Ex-Schüler auf einer Toilette der Schule, schloss sich ein und richtete sich selbst. Laut Polizei war er im legalen Besitz von zwei Waffen – einer Pistole und einer Schrotflinte. Letztere Waffe soll er sich erst kürzlich besorgt haben. Verletzte werden behandelt Knapp 30 Verletzte wurden auf Spitäler in Graz und in der Umgebung aufgeteilt. Mehrere Personen schweben derzeit noch in Lebensgefahr. Gegen 11.30 Uhr dann die Bestätigung der Polizei via X, dass die "Lage gesichert" sei, und von "keiner weiteren Gefahr ausgegangen" werden müsse.