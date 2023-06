Prozess gegen Ex-Haider-Intimus Stephan Petzner startet am Mittwoch.

Wien. Ihm sei ein „Fehler passiert“, erklärte Petzner zum Vorwurf des schweren Betrugs, wegen dem er sich morgen vor Gericht verantworten muss.

Es gehe laut Petzner um knapp 7.000 Euro an Sozialleistungen. Diese soll er zu Unrecht bezogen haben, so der Vorwurf. Petzner selbst erklärte, er sei „sofort bereit, das zu begleichen“.

Nun wird die Causa offiziell vor dem Straflandesgericht in Wien geklärt. Es gilt die Unschuldsvermutung.