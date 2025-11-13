Alles zu oe24VIP
Zwei Hunde liefen auf Mann zu
Spaziergänger von zwei Hunden attackiert und verletzt

13.11.25, 12:56
Der Fall erinnert an die tödliche Hundeattacke auf eine Joggerin in Naarn. 

. Ein 65-jähriger Spaziergänger ist am Mittwochnachmittag in Steegen im Bezirk Grieskirchen in Oberösterreich von zwei Hunden attackiert und verletzt worden. Die Tiere kamen aus einem Waldstück auf den Mann zugelaufen. Ihr Besitzer, ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen, rief sie zurück, aber sie ignorierten alle Kommandos, so die Polizei.

Dem angegriffenen 65-Jährigen gelang es schließlich durch laute Schreie und Abwehrbewegungen, die Hunde dazu zu bringen, wieder von ihm abzulassen. Er erlitt Bisswunden am Arm und am Oberschenkel und benötigte ärztliche Behandlung. "Die Hunde waren so groß wie Schäferhunde", gab der Verletzte gegenüber der Polizei an. Die genaue Rasse sei ihm nicht bekannt. Der Tierhalter wird angezeigt.

