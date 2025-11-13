Ed Sheeran sorgt mit Umbau in Suffolk für Ärger unter Nachbarn

Musik-Superstar Ed Sheeran (34) sorgt in seinem Heimatort Suffolk für Aufsehen: Der Sänger hat zwei historische Küstenhäuser aus dem 19. Jahrhundert gekauft und plant, sie zu einer großen Luxusimmobilie zusammenzuführen - Anrainer schlagen wegen des Verlusts von dringend benötigtem Wohnraum Alarm.

Die beiden drei Schlafzimmer umfassenden Reihenhäuser stehen in einem streng geschützten Küstenschutzgebiet. Ed Sheeran möchte laut genehmigtem Antrag die Trennwand zwischen den Gebäuden entfernen, um ein vier Schlafzimmer umfassendes Anwesen zu schaffen – seinen eigenen „Beach Paradise“. Einige Anwohner kritisieren das Vorhaben scharf: Die Region leide unter einem Mangel an kleineren Familienhäusern. „Es ist besorgniserregend, dass zwei 3-Zimmer-Häuser zu einem größeren Objekt zusammengelegt werden sollen“, so ein Anrainer in einem Schreiben an die Behörden. Trotz dieser Bedenken genehmigte East Suffolk Council das Projekt.

Ed Sheerans Anwesen © Hersteller

Sheeran und Ehefrau Cherry Seaborn benötigten für das Vorhaben keine vollständige Baugenehmigung, sondern lediglich ein Zertifikat für rechtmäßige Entwicklung, das bei Einhaltung bestimmter Kriterien die Genehmigung ersetzt.

Nachbarn fordern Schutz der Privatsphäre

Das örtliche Pfarramt äußerte dennoch Einwände – insbesondere wegen möglicher Beeinträchtigungen der Nachbarschaft. In der Genehmigung wurde daher festgelegt, dass Fenster teilweise oder vollständig mattiert werden müssen, um die Privatsphäre der Nachbarn zu wahren.

Ed Sheeran springt in seinen "Fake-Naturpool" © Instagram

Sheerans Immobilienimperium wächst weiter

Der „Shape of You“-Star ist längst als passionierter Immobilieninvestor bekannt. Sein Portfolio umfasst rund 27 Objekte im Wert von etwa 70 Millionen Pfund – darunter sein berühmtes Anwesen „Sheeranville“ in Suffolk mit eigenem Pub, Musikraum, Kino und Pool, sowie mehrere Londoner Häuser und eine Fischerhütte in Kent.

© Mark Surridge

Trotz wiederkehrender Streitigkeiten mit Nachbarn über Grundstücksgrenzen und Bauprojekte gilt Suffolk weiterhin als sein Rückzugsort. Während Sheeran mit seiner Familie zunehmend Zeit in den USA verbringt – er kaufte kürzlich ein 9-Millionen-Pfund-Anwesen in New York – lebt er derzeit noch überwiegend in England mit Ehefrau Cherry und den beiden Töchtern Lyra (5) und Jupiter (3).