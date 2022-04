Spieler knacken Joker-Jackpot - gewinnen aber keinen Cent

Ein Steirer hatte die richtige Kombination auf dem Lottoschein - geht aber dennoch leer aus.

Diese Spieler hätten wohl besser das "Ja" angekreuzt. Beim Joker hätte es am Sonntag zwei Wettscheine – einen in der Steiermark abgegebenen und einen über win2day gespielten – mit der richtigen Joker Zahl gegeben.

Da jedoch auf beiden das „Nein“ angekreuzt war, gab es keinen Gewinn, und so geht es am Mittwoch um einen Jackpot. Dabei werden rund 700.000 Euro im Topf liegen.

Ganz Österreich im Lotto-Fieber

Der achte Sechsfachjackpot der österreichischen Lotto-Geschichte hat am Sonntag wieder keinen Sechser gebracht, damit geht es am Mittwoch zum zweiten Mal um einen Siebenfachjackpot. Die Österreichischen Lotterien erwarten diesmal eine Sechser-Gewinnsumme von zehn Millionen, wie es am Sonntagabend in einer Aussendung hieß. Die "sechs Richtigen" wären 5, 13, 18, 28, 39 und 45 gewesen.

Den erste Siebenfach-Jackpot in der Lotto-Geschichte gab es vor knapp dreieinhalb Jahren. Im November 2018 endete dieser Riesenjackpot mit einem Sologewinn für einen Niederösterreicher aus dem Waldviertel: Er holte sich damals 14,9 Millionen Euro. Dieser Gewinn war auch der höchste, der bisher bei Lotto in Österreich erzielt wurde.