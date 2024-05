Ein Sportwagenlenker, der am Mittwoch in Graz am Steuer mit einer Pistole hantiert hatte, ist von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden.

Der 38-Jährige hatte die Waffe während der Fahrt auffällig um seinen Zeigefinger kreisen lassen, was einer Zivilstreife auffiel. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um eine täuschend echt aussehende Schreckschusspistole gehandelt hat. Über ihn wurde ein Waffenverbot verhängt, so die Polizei am Donnerstag.