Lagerfeuer löste Waldbrand im Bezirk Mödling aus

Ein Waldbrand am Mittwoch im Bezirk Mödling ist nach Polizeiangaben durch ein Lagerfeuer ausgelöst worden.

Ermittlungen laufen gegen unbekannte Täter. Die Flammen hatten am Nachmittag eine rund 900 Quadratmeter große Fläche in Brand gesetzt, sagte Sprecher Raimund Schwaigerlehner am Donnerstag auf APA-Anfrage. Mehr als 100 Feuerwehrmitglieder rückten aus, auch Hubschrauber standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Am Abend wurde laut Bezirkskommando "Brand aus" gegeben.

Das Feuer war auf einem schwer zugänglichen Bergrücken zwischen Anninger und Husarentempel ausgebrochen. Zu Fuß suchten die Helfer den Brandherd. Aufgeboten wurden bei den Löscharbeiten im Gebiet zwischen Mödling, Hinterbrühl und Gaaden auch Kräfte des Feuerwehrflugdienstes vom NÖ Landesfeuerwehrverband und zwei Hubschrauber des Innenministeriums.