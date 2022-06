Spritpreis-Hammer: Diesel steigt über 2 Euro

Die Teuerung schreitet weiter voran. Derzeit bekommen das auch Autofahrer wieder im Geldbörsel zu spüren.

Bei der Inflation ist kein Ende in Sicht, überall steigen deshalb die Preise. So auch einmal mehr beim Sprit. Nachdem Anfang März die Preise bereits Richtung Zwei-Euro-Marke hochgeschnellt waren, hatte sich der Markt zwischenzeitlich etwas beruhigt. Nach der Erholung im April und Mai wird es nun wieder teurer.

Zwar kann man an vielen Tankstellen in Österreich noch unter zwei Euro pro Liter tanken, vielerorts wurden aber bereits wieder die zwei Euro geknackt. So etwa auch bei einer bp-Tankstelle an der Laxenburger Straße in Wien. Hier kostet der Liter Diesel Stand Donnerstagnachmittag bereits 2.049 Euro, der Liter Benzin schlägt 2.069 Euro zu Buche.