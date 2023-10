14-Jähriger lieferte sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Der Jugendliche kam dabei mit Motorrad zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades

Ein 14-Jähriger hat sich am Montagnachmittag in Hitzendorf (Steiermark) mit dem Motorrad seines Vaters zunächst eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und sich dann bei einem Sturz verletzt. Gegen 16.30 Uhr war eine Motorrad-Verkehrsstreife der Polizei auf einen Enduro-Fahrer ohne Kennzeichen aufmerksam geworden. Trotz mehrerer Anhalteversuche flüchtete er, laut Polizei kam er dann in einer Rechtskurve aus eigenem Verschulden zu Sturz.

Bei dem Unfall erlitt der Bursche Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins LKH Graz gebracht. Er hatte laut Unfallaufnahme das Fahrzeug seines Vaters unrechtmäßig in Betrieb genommen und wird bei der Staatsanwaltschaft Graz und der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung angezeigt.