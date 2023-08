15-jähriger Mopedfahrer nach Unfall gestorben

Der Jugendliche erlag nach Kollision mit Pkw seinen Verletzungen

Nach einer Kollision zwischen einem 15-jährigen Mopedfahrer und einem 48-jährigen Pkw-Lenker am 10. August im oststeirischen Vorau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ist der Jugendliche nun am Mittwoch seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Zum Unfall war es gekommen, als der Bursche nach links auf eine Landesstraße einbiegen wollte. Dabei war er mit dem Auto kollidiert und hatte lebensbedrohliche Verletzungen erlitten.