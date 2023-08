20 Meter durch die Luft geschleudert: 47-Jähriger Biker tot

Ein 47-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagvormittag auf der L 104 zwischen Birkfeld und Gasen im Bezirk Weiz in der Steiermark tödlich verunglückt.

Der Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land war nach einem Sturz gegen die Leitschiene geprallt und rund 20 Meter durch die Luft geschleudert worden, ehe er im Straßengraben zu liegen kam, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit. Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb der 47-Jährige noch an der Unfallstelle.

Ein direkt hinter dem Verunglückten fahrender Motorradfahrer kam in der Folge ebenfalls zu Sturz. Der 37-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten-Land schlitterte in den Straßengraben und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde in das LKH Hartberg eingeliefert. An beiden Motorrädern entstand erheblicher Sachschaden.