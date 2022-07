22-jähriger Motorradfahrer stürzt und stirbt

Der Biker kam aus derzeit noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte in einen angrenzenden Straßengraben.

Steiermark. Am Montagabend kam es in Groß St. Florian (Bezirk Deutschlandsberg) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark stürzte und trug dabei tödliche Verletzungen davon.

Der 22-Jährige war gegen 19.15 Uhr mit seinem Motorrad auf der L 607 (Lebingerstraße) von der L 601 kommend in Richtung der L 637 (Unterbergla) unterwegs. Auf Höhe des Straßenkilometers 1,853 kam er aus derzeit noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte in einen angrenzenden Straßengraben, wie die Polizei berichtet. Der Lenker erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.