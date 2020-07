23-jährige Steirerin schwer verletzt in Autowrack eingeklemmt

Die Feuerwehr befreite die Frau nach dem Verkehrsunfall.

Waldbach - Eine 23 Jahre alte Lenkerin ist am Samstag gegen 6.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der steirischen Gemeinde Waldbach-Mönichwald (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) schwer verletzt und in ihrem Auto eingeklemmt worden. Laut Polizei war sie von der Straße abgekommen, in einen abschüssigen Wald gestürzt und frontal gegen einen Baum geprallt.

Die örtlichen Feuerwehren befreiten die Frau aus dem Wrack. Ein Notarzt versorgte sie an Ort und Stelle, bevor sie per Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz geflogen wurde.