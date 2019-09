Bomben-Drohung: Kaufhaus in Graz evakuiert

Graz, Bezirk Wetzelsdorf. Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht, Angestellte eines Kaufhauses mit der Zündung einer Bombe telefonisch bedroht zu haben, wie die LPD Steiermark in einer Aussendung schreibt. Derzeit läuft ein Polizeieinsatz in der Straßganger Straße in Graz.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte eine Frau in der Filiale eines Drogeriemarktes angerufen und eine Angestellte zu Geldzahlungen aufgefordert haben. Das Objekt wurde bereits evakuiert. Auch der Verkehr wurde teilweise bereits gesperrt.