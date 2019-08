Brandstifter seit 16 Jahren bei Feuerwehr

Stmk. Nach dem gelegten Brand am Montag im Sicherheitszentrum Bad Radkersburg, in dem Feuerwehr, Polizei und rotes Kreuz untergebracht sind, konnte die Polizei nun einen Verdächtigen (28) ausforschen und festnehmen.

Dabei handelt es sich um einen Feuerwehrmann (28) der seit 16 Jahren bei der freiwilligen Feuerwehr Bad Radkersburg arbeitet. Der 28-Jährige soll in seinem eigenen Rüsthaus in der Damen-umkleide Feuer gelegt und einen schaden von rund 100.000 Euro verursacht haben. Zudem steht er im Verdacht, zwischen 7. Juli und 2. August für drei weitere Kleinbrände verantwortlich zu sein.

Laut Polizei ist der 28-Jährige geständig. Bei seinem Kommandanten, Peter Probst, herrscht Fassungslosigkeit: "Wir sind alle geschockt und tief betroffen. so etwas kann man sich in seinen kühnsten träumen nicht vorstellen." Der Feuerwehrmann sitzt in Haft.