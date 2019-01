Frau stach auf Prügel-Täter ein

Nach dem Wochenende mit seinen Kids musste der 23-Jährige die Kinder zurück zu seiner Ex in Graz-Lend bringen. Die 24-Jährige hat mittlerweile einen neuen Partner, mit dem sie zusammenlebt, was der Verflossene nicht so recht akzeptieren mag. Darüber entbrannte wieder einmal ein heftiger Streit, im Zuge dessen der gebürtige Rumäne laut Angaben der Frau auf sie einschlug und eintrat. In Panik will sie daraufhin in die Küche gerannt sein und sich aus einer Lade ein Jausenmesser mit einer Klinge von etwa zehn Zentimetern geholt haben. Damit stach sie ihrem Peiniger – ob der Angriff als Notwehr gewertet werden kann, wird noch ermittelt – in den Rücken.

Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt fuhr der Mann daraufhin mit dem Taxi ins Krankenhaus, um sich behandeln zu lassen. Vor Ort wurde auch Anzeige erstellt. Die Kripo wurde eingeschaltet.