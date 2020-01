Fuhr Schlangenlinien: Alko-Lenker aus dem Verkehr gezogen

Polizisten der Autobahnpolizeiinspektion Gleinalm zogen Montagmittag einen alkoholisierten Pkw-Lenker aus dem Verkehr.

A9, Sankt Michael in Obersteiermark, Bezirk Leoben. Gegen 11:40 Uhr bemerkte eine Polizeistreife auf der A9 einen Pkw-Lenker, der in Schlangenlinie fuhr. Bei der Abfahrt Terminal Sankt Michael konnten sie das Fahrzeug anhalten und den 53-jährigen Lenker aus Slowenien einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterziehen. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen. Er wird angezeigt. Die Heimreise trat er mit dem Zug an.