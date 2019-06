Irre Verfolgungsjagd endet mit Crash in Baum

Steiermark. Gegen Mitternacht fuhr ein 23-Jähriger in der Köflacher Innenstadt gegen die Einbahn. Die Polizei hielt ihn an, doch kontrolliert wollte der junge Mann nicht werden, berichtet "orf". Er stieg aufs Gas und flüchtete mit seinem Beifahrer in Richtung Rosental.

Im Gemeindegebiet von Voitsberg verlor der Lenker schließlich die Kontrolle über seinen Wagen, fuhr auf eine Wiese und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde das Fahrzeug schwer beschädigt und blockierte mit dem Heck die Straße. Der Lenker und sein Beifahrer blieben unverletzt.

© FF Voitsberg / Ninaus

Ein Alkohol-Test verlief positiv.