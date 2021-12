Corona-Leugner rief zu Gewalt gegen Polizisten auf

35-Jähriger nutzte Social Media und wollte mit Baseballschlägern auf ''feige Kiwara-Schweine'' losgehen.

Gleisdorf. Ein 35-jähriger Steirer ist nach diversen Gewaltaufrufen auf Social Media-Plattformen ausgeforscht worden: Der Mann hatte offenbar am Samstag in einem Posting dazu aufgefordert, Leute zusammenzutrommeln und gemeinsam mit Baseballschlägern auf die "feigen Kiwara-Schweine" loszugehen, hieß es am Mittwoch in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Der Verdächtige gestand bei der Vernehmung und bedauerte offenbar seine Wortwahl.

Videos von Polizeieinsätzen bei Corona-Demos

Der Oststeirer hatte neben dem Aufruf auch zahlreiche Videos von Polizeieinsätzen bei Demos gegen die Corona-Maßnahmen sowie beleidigende Äußerungen und Beschimpfungen gegen Einsatzeinheiten und Politiker veröffentlicht. Manche hochrangige Politiker hatte er als "Massenmörder" bezeichnet. Der 35-Jährige wurde innerhalb weniger Tage ausgeforscht und angezeigt. Die Polizei betont, dass das Internet kein straffreier Raum sei. Dass seine aggressive Wortwahl und die öffentliche Aufforderung zu Gewalt strafbar sein könnten, sei ihm nicht klar gewesen, rechtfertigte er sich, so die Polizei.