Das Opfer kam bereits vergangenen Mittwoch völlig verängstigt zur Polizei.

Nachdem der mutmaßliche Todesschütze kürzlich in das Haus seiner Verflossenen eingebrochen hatte, wandte sich das spätere Opfer -bereits vor einer Woche -an die Polizei und einen befreundeten Nachbarn, der ihm beim Formulieren der Postings half.

Nun stellen sich einige Fragen, die auch den Nachbarn, der ÖSTER-REICH die Postings zugespielt hat, beschäftigen. Warum ist die Polizei nicht früher eingeschritten? Warum wurde kein Betretungs-oder Annäherungsverbot ausgesprochen? Und: Wurde die 34-Jährige überhaupt ernst genommen?

Unklar ist auch, ob nach dem Einbruch in das Wohnhaus eine Fahndung eingeleitet und ob überhaupt DNA-Spuren genommen wurden.

Im Internet gibt es bereits heftige Diskussionen, wie es möglich sein konnte, dass der mutmaßliche Täter nach einer Woche erneut bei seiner Ex-Freundin auftauchen und das Opfer erschießen sowie beinahe auch seine Brüder töten konnte.

Laut ÖSTERREICH-Recherchen soll Sara L. die Polizei auch darüber informiert haben, dass ihr Ex in ihrer Wohnung Kameras zur Überwachung installiert hatte. Rene P. soll zudem bereits polizeilich bekannt gewesen sein. Ein mögliches Motiv könnte sein, dass Sara L. angebliche kriminelle Aktivitäten ihres Ex herausgefunden hat. Es gilt die Unschuldsvermutung.