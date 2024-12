Familie findet 66-Jährigen tot neben Traktor

Ein 66-Jähriger stürzte bei Arbeiten am eigenen Grundstück mit einem Traktor über einen Hang und überschlug sich mehrmals. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen.

Deutschfeistritz, Bezirk Graz-Umgebung. Am vergangenen Samstagnachmittag (28. Dezember 2024) begab sich ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Traktor zu seinem eigenen Grundstück. Er wollte alleine Holzarbeiten durchführen, als er auf einem Hangstück in Schräglage geraten ist. Der Traktor rutschte den Spuren zufolge ab und überschlug sich mehrmals über einen Hang, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

Das schwer beschädigte Fahrzeug kam erst nach rund 50 Metern, auf einem flacheren Wiesenstück, zu stehen. Der Mann kam wenige Meter neben dem Traktor zu liegen. Beim mehrfachen Überschlag dürfte der 66-Jährige schwerste Verletzungen am Kopf und an den Beinen erlitten haben. Er erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.

Leiche erst einen Tag danach entdeckt

Eine Angehörige fand den 66-Jährigen erst einen Tag darauf am gestrigen Sonntag bereits tot auf. Sie war zu Besuch gekommen, hatten die Suche nach dem Mann aufgenommen und die Einsatzkräfte alarmiert. Diese konnten dem Mann aufgrund bereits eingetretener sicherer Todeszeichen jedoch nicht mehr helfen. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten nicht erhoben werden.