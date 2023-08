Arbeitsunfall in der Obersteiermark: 49-Jähriger tot

Ein 49-Jähriger ist am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall im obersteirischen St. Margarethen bei Knittelfeld (Bezirk Murtal) ums Leben gekommen.

Der Mann hatte in einer Firma Instandhaltungsarbeiten an der Produktionshalle durchgeführt und ist rund acht Meter tief abgestürzt. Obwohl Rettung und Notarzt rasch alarmiert wurden, konnten sie nicht mehr helfen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, hieß es seitens der Polizei.

Die Angehörigen des 49-Jährigen werden von einem Kriseninterventionsteam des Landes Steiermark betreut. Das Arbeitsinspektorat Leoben stellte den Betrieb in der Firma vorübergehend ein. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht.