Aufruf nach Corona-Fällen in zwei Bars und einem Fitnessstudio

Gäste in der WunderBar und im Revolution könnten sich infiziert haben – Infektionsfall auch im Leobener Clever Fit.

Graz. Das Grazer Gesundheitsamt ruft Besucher der WunderBar in der Gleisdorfergasse sowie das Revolution in der Beethovenstraße auf, ihren Gesundheitszustand zu beobachten. In beiden Lokalen war in der Nacht von Samstag, 16. Oktober, auf Sonntag, 17. Oktober, mit dem Coronavirus infizierte Personen, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Außerdem war auch im Leobener Fitnessstudio Clever Fit am Sonntag zwischen 11.00 und 13.00 Uhr eine infizierte Person.

Andere Gäste in den Bars sowie Besucher des Fitnessstudios sollen sich vorsorglich testen lassen, soziale Kontakte meiden und bei Symptomen das Gesundheitstelefon 1450 anrufen.