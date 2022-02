Auto crasht mit Zug: 20-Jähriger tot, zwei Verletzte

Im Bezirk Deutschlandsberg krachte ein Pkw auf einer unbeschrankten Eisenbahnkreuzung mit einem Zug.

Steiermark. Am Freitag ereignete sich in Groß St. Florian (Bezirk Deutschlandsberg) gegen 17.35 Uhr ein tödlicher Unfall. Ein Auto kollidierte auf einer unbeschrankten Eisenbahnkreuzung mit einem Zug – ein 20-jähriger Beifahrer starb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Beim Überqueren eines unbeschrankten Bahnübergang ohne Lichtsignalregelung dürfte der Lenker – ein 22-jähriger Pole –, den aus Richtung Groß St. Florian kommenden Triebwagen übersehen haben und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Der 40-jährige Lokführer aus Graz konnte eine Kollision nicht verhindern und der PKW wurde vom Zug seitlich im Frontbereich erfasst, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Das Auto wurde ca. 190 Meter weit mitgeschliffen. Der PKW wurde dabei im Frontbereich des Triebwagens eingeklemmt.

20-Jähriger tot, zwei Verletzte

Der 20-jährige Beifahrer wurde von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug geborgen. Er war vorerst ansprechbar, verstarb jedoch in weiterer Folge noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Der 22-jährige Lenker des Fahrzeuges musste von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr mittels technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Er erlitt schwere Verletzungen und wird intensivmedizinisch betreut. Ein 36-jähriger auf dem Rücksitz des Fahrzeuges konnte den PKW selbstständig verlassen und erlitt vermutlich nur leichte Verletzungen.

Der Lokführer und die im Zug befindlichen Personen blieben unverletzt. Der Lokführer war nicht alkoholisiert, beim PKW-Lenker steht das Ergebnis der Blutuntersuchung noch aus.

Die Bahnstrecke war für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt. Am Rettungseinsatz waren neben den Polizeistreifen Groß St. Florian, Wies und Deutschlandsberg die Freiwilligen Feuerwehren Groß St. Florian und Frauental sowie der Rettungsdienst Deutschlandsberg und der Rettungshubschrauber im Einsatz.