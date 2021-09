Autolenker fuhr nach Unfall auf drei Menschen los

Ein Verletzter - Lenker schwer betrunken.

Ein 27 Jahre alter Steirer ist am Samstagabend in Lieboch (Bezirk Graz-Umgebung) auf drei Menschen losgefahren. Die drei wollten ihn an der Fahrerflucht hindern, nachdem der 27-Jährige gegen ein parkendes Auto geprallt war. Ein 31-Jähriger öffnete die linke Tür des bereits fahrenden Autos, um die Handbremse zu betätigen. Der Lenker gab Gas und schleifte den Mann laut Polizei 100 Meter weit mit, dabei wurde der 31-Jährige leicht verletzt.

Der Autofahrer fuhr davon, die drei Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Eine Alarmfahndung wurde ausgelöst, die relativ rasch Erfolg hatte. Eine Zivilstreife des Landespolizeikommandos stoppte den 27-Jährigen. Eine Untersuchung auf Alkoholisierung ergab, dass der Mann schwer betrunken war. Ihn erwarten nun diverse Strafverfahren.