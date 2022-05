Bade-Drama: Vierjähriger in Schwimmbad reanimiert

Der Bub war laut Polizeiaussendung mit seiner Familie in dem Bad, als er gegen 17.00 Uhr in einem unbeobachteten Moment seine Schwimmflügel von den Oberarmen zog und in das rund 1,30 Meter tiefe Becken sprang.

Stainach. Ein Vierjähriger ist am Freitagnachmittag in einem Schwimmbad in Stainach in der Steiermark (Bezirk Liezen) von einem Bademeister reanimiert worden. Der Bub war laut Polizeiaussendung mit seiner Familie in dem Bad, als er gegen 17.00 Uhr in einem unbeobachteten Moment seine Schwimmflügel von den Oberarmen zog und in das rund 1,30 Meter tiefe Becken sprang. Der Bademeister sah das Kind kurz darauf bewusstlos unterhalb der Wasseroberfläche treiben und zog es an den Beckenrand.

Nach kurzer Reanimation erlangte der Bub wieder das Bewusstsein, berichtete die Polizei am Abend. Er wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber Christophorus 14 in die Kinderabteilung des LKH Leoben eingeliefert.